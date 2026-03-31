Balade à vélo de Bonnueil-Matours à Chauvigny Parc de Crémault Bonneuil-Matours

Informations pratiques

Bonneuil-Matours

Balade à vélo de Bonnueil-Matours à Chauvigny

Parc de Crémault 8 allée du stade Bonneuil-Matours Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Une balade guidée sur les chemins du bord de Vienne jusqu’à l’assaut de la cité médiévale par ses ruelles étroites. Louez un vélo sur place ou venez avec le vôtre.

Organisée par Nature é vélo .

Parc de Crémault 8 allée du stade Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 56 43 66

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English : Balade à vélo de Bonnueil-Matours à Chauvigny

L’événement Balade à vélo de Bonnueil-Matours à Chauvigny Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-07-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne