Visite guidée du château, Château de Mariéville, Bonneuil-Matours
Visite guidée du château, Château de Mariéville, Bonneuil-Matours samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée du château 19 et 20 septembre Château de Mariéville Vienne
5 euros pour les plus de 18 ans (gratuit pour les enfants).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez le château à l’occasion de Journées européennes du patrimoine.
Château de Mariéville 1 Marieville, 86210 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine Château situé au calme entre Poitiers et Châtellerault, à 10 km du Futuroscope, dans un vaste parc arboré et giboyeux de 6 hectares surplombant la Vienne et offrant une vue exceptionnelle sur la forêt de Moulière.
Classé au titre des Monuments historiques en 1990, l’élégance de l’architecture de ce bâtiment en tuffeau, représentatif du Second Empire, évoque le style de la Renaissance avec une importante sculpture de décors sur les élévations. La demeure abrite entre autres de merveilleux plafonds peints signés par Lachaise et Fils et les Flondins, et a été récemment restaurée.
Découvrez le château à l’occasion de Journées européennes du patrimoine.
©Hubert Meyer
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