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Un café, des livres et vous Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours

Un café, des livres et vous Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours

Un café, des livres et vous Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours samedi 6 juin 2026.

Lieu : Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours

Adresse : Médiathèque Maurice Fombeure

Ville : 86210 Bonneuil-Matours

Département : Vienne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bonneuil-Matours

Un café, des livres et vous

Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :
2026-06-06

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Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 08 61  mediatheque.bonneuil@grand-chatellerault.fr

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English : Un café, des livres et vous

L’événement Un café, des livres et vous Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-05-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne