Initiation float tube sur la rivière Parc de Crémault Bonneuil-Matours
jeudi 16 juillet 2026 · Parc de Crémault · Bonneuil-Matours
Informations pratiques
Bonneuil-Matours
Initiation float tube sur la rivière
Parc de Crémault 8 allée du stade Bonneuil-Matours Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-20
Une expérience unique sur l’eau, où nature, patience et découverte se mêlent dans une ambiance conviviale.
Encadrés par un animateur passionné, les enfants apprendront les bases de la pêche.
**Réservation obligatoire**
**Prévoir une tenue adaptée et une gourde d’eau** .
Parc de Crémault 8 allée du stade Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Initiation float tube sur la rivière
L’événement Initiation float tube sur la rivière Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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