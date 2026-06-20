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Initiation float tube sur la rivière Parc de Crémault Bonneuil-Matours

jeudi 16 juillet 2026 · Parc de Crémault · Bonneuil-Matours

Initiation float tube sur la rivière Parc de Crémault Bonneuil-Matours

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Parc de Crémault
Adresse
8 allée du stade
Ville
86210 Bonneuil-Matours
Département
Vienne
Tarif

Bonneuil-Matours

Initiation float tube sur la rivière

Parc de Crémault 8 allée du stade Bonneuil-Matours Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-20

Une expérience unique sur l’eau, où nature, patience et découverte se mêlent dans une ambiance conviviale.
Encadrés par un animateur passionné, les enfants apprendront les bases de la pêche.
**Réservation obligatoire**
**Prévoir une tenue adaptée et une gourde d’eau**   .

Parc de Crémault 8 allée du stade Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Initiation float tube sur la rivière

L’événement Initiation float tube sur la rivière Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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