Brûler fleurir célébration du solstice d’été avec Cynthia Montier Montbard

Montbard

Brûler fleurir célébration du solstice d’été avec Cynthia Montier

5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Montbard Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre de sa résidence artistique, qui s’intéresse au rôle des femmes dans les rituels de passage sur le territoire (accompagnement, guérison, veille, lien entre les mondes), l’artiste Cynthia Montier vous invite à venir découvrir, questionner et réinventer ces pratiques rituelles populaires.

PROGRAMME

16h Deux ateliers en parallèle.

Atelier Fagotages

Fagoter comme comploter, faire les charmes en secret. Jusque dans les années 1920, les jeunes hommes accrochaient un bouquet appelé mai sur la maison de la fille dont ils étaient épris. Des mais injurieux pouvaient aussi être déposés (poireaux, bottes de foin ou branches de sapin). En geste de protestation, les jeunes femmes récupéraient ces mais pour fabriquer des tisons dans leurs foyers et y mettre le feu dans leur cheminée. Nous réactiverons ces fagots de résistance. Libre à vous de choisir les injonctions dont vous désirez être libéré·es et dont vous pourrez faire un petit paquet à brûler.

Atelier Le pacte des bouquets

Confection de bouquets talismans à partir de fleurs fraiches et séchées. Assemblées la veille du solstice, certaines herbes (menthe, romarin, aubépine) ont des vertus protectrices et guérisseuses. Suspendus aux fenêtres, aux façades et sur le pas des portes, les bouquets de fleurs agissent également comme un geste de salut et d’alliance sororale pour remercier et guider ces bonnes femmes qui marchent la nuit . Un contre-pied poétique à l’inquisition et à la fête de la Saint-Jean de l’église.

18h Autour du feu

Conversation entre la Cellule d’Action Rituelle et Cynthia Montier en lien avec les rituels liés au solstice d’été.

Pendant la conversation Garderie enfants à partir de 3 ans.

19h30 Repas à prix libre

20h30 Brasier solsticial et saule pleureuse

Dépôt à l’extérieur et activation collective des éléments préparés en atelier.

Mise au feu des fagots. Les bouquets pourront être suspendus ou déposés au pied de l’arbre devant la MJC comme ils étaient auparavant accrochés sur les façades en tant que contre-sort.

Les branches de la Saule pleureuse (Saul pleureur), porteuse de nos fleurs et de nos vœux autant individuels que collectifs, s’entrelaceront dans le vent. L’arbre comme une effigie fera office de gardienne, une figure protectrice, qui veillera devant la MJC tout l’été.

21h Playlist sorcière

Soirée avec playlist collaborative. Vos suggestions sorcières-solstice-fleurs-feu sont les bienvenues ! .

5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 12 31 mjc.montbard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brûler fleurir célébration du solstice d’été avec Cynthia Montier

L’événement Brûler fleurir célébration du solstice d’été avec Cynthia Montier Montbard a été mis à jour le 2026-06-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)