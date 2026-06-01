Montbard

Fête de la musique

Rue Carnot Montbard Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:30:00

fin : 2026-06-21 23:59:00

Date(s) :

2026-06-21

La Ville de Montbard célèbre la Fête de la musique et vous donne rendez-vous dès 18h30 pour une soirée festive placée sous le signe du partage et de la découverte musicale. Plusieurs groupes et artistes professionnels ou amateurs se succéderont sur scène pour un programme éclectique, mêlant styles et univers variés.

Buvette et restauration sur place pour profiter pleinement de la soirée. .

Rue Carnot Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Montbard a été mis à jour le 2026-06-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)