Fête de la musique Montbard
Fête de la musique Montbard dimanche 21 juin 2026.
Montbard
Fête de la musique
Rue Carnot Montbard Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:30:00
fin : 2026-06-21 23:59:00
Date(s) :
2026-06-21
La Ville de Montbard célèbre la Fête de la musique et vous donne rendez-vous dès 18h30 pour une soirée festive placée sous le signe du partage et de la découverte musicale. Plusieurs groupes et artistes professionnels ou amateurs se succéderont sur scène pour un programme éclectique, mêlant styles et univers variés.
Buvette et restauration sur place pour profiter pleinement de la soirée. .
Rue Carnot Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Montbard a été mis à jour le 2026-06-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Montbard (Côte-d'Or)
- Brûler fleurir célébration du solstice d’été avec Cynthia Montier Montbard 20 juin 2026
- CONCERT ROCK NEW WAVE Place Gambetta Montbard 20 juin 2026
- Concert Stabat Mater de Pergolèse et Missa Brévis KV194 de Mozart Eglise St Urse Montbard 20 juin 2026
- Petits lecteurs, grands rêveurs… Montbard 27 juin 2026
- Concert au musée Buffon à Montbard le 3 juillet à 20h0 Montbard 3 juillet 2026