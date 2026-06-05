Brumes Léguer en fête Kerfons Ploubezre

Ploubezre

Brumes Léguer en fête

Kerfons Chapelle de Kerfons Ploubezre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-06-15

Paysages éphémères, où la nature se dévoile sous un voile de mystère. Plongez dans un univers où la brume efface les frontières entre le réel et l’imaginaire.

Venez découvrir cette balade visuelle au cœur des paysages transformés par la brume. Ici, la lumière se mêle au silence et crée une atmosphère envoûtante.

Visible aux horaires d’ouverture .

Kerfons Chapelle de Kerfons Ploubezre 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Brumes Léguer en fête Ploubezre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose