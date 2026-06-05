Brumes Léguer en fête Kerfons Ploubezre
Brumes Léguer en fête Kerfons Ploubezre lundi 15 juin 2026.
Ploubezre
Brumes Léguer en fête
Kerfons Chapelle de Kerfons Ploubezre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-06-15
Paysages éphémères, où la nature se dévoile sous un voile de mystère. Plongez dans un univers où la brume efface les frontières entre le réel et l’imaginaire.
Venez découvrir cette balade visuelle au cœur des paysages transformés par la brume. Ici, la lumière se mêle au silence et crée une atmosphère envoûtante.
Visible aux horaires d’ouverture .
Kerfons Chapelle de Kerfons Ploubezre 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Brumes Léguer en fête Ploubezre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Ploubezre (Côtes-d'Armor)
- Visite découverte des jardins du Château de Kergrist, Château et Parc de Kergrist, Ploubezre 5 juin 2026
- Réserve de vie sauvage Jane Goodall du Trégor Léguer en fête Kerfons Ploubezre 30 juin 2026
- Paysages intérieurs | Maezioù diabarzh Léguer en fête Runfao Ploubezre 26 juillet 2026
- Des mythes à moi Léguer en fête Moulin du Losser Ploubezre 5 août 2026