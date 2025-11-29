Brunch au Château Saint-Étienne-de-Chigny

Brunch au Château

Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2026-02-01 11:30:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01 2026-03-22

Offrez-vous un dimanche des plus gourmands dans un cadre majestueux au cœur des châteaux de La Loire.

Notre chef Teddy RAGAIN vous propose un brunch authentique qui reflète le terroir et les saveurs de saison.

Une coupe de Vouvray pétillant incluse. .

Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire reception.beauvois@lamaisonyounan.com

Treat yourself to a gourmet Sunday in a majestic setting in the heart of the Loire castles.

Our chef Teddy RAGAIN proposes an authentic brunch that reflects the terroir and flavors of the season.

