Saint-Étienne-de-Chigny

L’Art en Troglo

1 route de la Chappe Saint-Étienne-de-Chigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

17 ème édition de l’Art en Troglo !

Quand l’art rencontre la pierre et l’histoire des troglodytes, cela donne un rendez-vous artistique incontournable en Touraine.

17 ème édition de l’Art en Troglo !

Quand l’art rencontre la pierre et l’histoire des troglodytes, cela donne un rendez-vous artistique incontournable en Touraine.

77 artistes exposeront leurs créations dans 23 sites troglodytiques peintures, sculptures, mosaïques, illustrations, gravures, photographies, céramiques, coutellerie, verre, créations textiles, bijoux, luminaires, origami, calligraphie… une belle diversité artistique à découvrir.

À partir de 20h, rendez-vous à la Grande Troglotte (espace Serge Gauthier) pour une soirée musicale.

Deux lieux pour faire une pause pendant votre visite

La Grande Troglotte accueil, informations, restauration et buvette tout le week-end.

La Petite Troglotte (au pied de l’église du Vieux-Bourg) espace détente et buvette, avec restauration .

1 route de la Chappe Saint-Étienne-de-Chigny 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire artentroglo.sedc@gmail.com

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English :

15th edition !!!!

Yiouhhhh…already 15 years of this beautiful event. We’re so happy to invite you on the first weekend of June to come and have a good time on this artistic stroll…

L’événement L’Art en Troglo Saint-Étienne-de-Chigny a été mis à jour le 2026-04-23 par ADT 37