BRUNCH AU JARDIN Rue du Roussillon Labarthe-sur-Lèze

BRUNCH AU JARDIN

Rue du Roussillon JARDIN LABO BINETTE Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Début : 2026-04-19 10:30:00

fin : 2026-04-19 14:30:00

2026-04-19

Réserve ton brunch au jardin!

Un moment convivial à venir passer au jardin seul, en famille ou entre amis !

> 10h30 Activité famille ludique

> 11h30 14h30 brunch sur réservation (prix et infos nous contacter .

Rue du Roussillon JARDIN LABO BINETTE Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 7 81 09 61 98 labo.binette31@gmail.com

Book your garden brunch!

