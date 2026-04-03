EXHALE ASTROLAB Labarthe-sur-Lèze

Labarthe-sur-Lèze

EXHALE

ASTROLAB 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Danse par la Cie Cercle des danseurs disparus.

Née en 2015, la compagnie Cercle des Danseurs Disparus est une compagnie toulousaine, dirigée par Ifrah Zerarda, un chorégraphe à l’écriture atypique, qui cultive une vraie singularité, mêlant la forme et le fond, le propos et la poésie. 10 .

ASTROLAB 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie service.culturel@labarthesurleze.com

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English :

Dance by Cie Cercle des danseurs disparus.

L’événement EXHALE Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE