EXHALE ASTROLAB Labarthe-sur-Lèze
EXHALE ASTROLAB Labarthe-sur-Lèze jeudi 21 mai 2026.
Labarthe-sur-Lèze
EXHALE
ASTROLAB 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Danse par la Cie Cercle des danseurs disparus.
Née en 2015, la compagnie Cercle des Danseurs Disparus est une compagnie toulousaine, dirigée par Ifrah Zerarda, un chorégraphe à l’écriture atypique, qui cultive une vraie singularité, mêlant la forme et le fond, le propos et la poésie. 10 .
ASTROLAB 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie service.culturel@labarthesurleze.com
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English :
Dance by Cie Cercle des danseurs disparus.
L’événement EXHALE Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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