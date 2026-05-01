CONFÉRENCE ROSA BONHEUR MEDIATHEQUE FRANCOISE GIROUD Labarthe-sur-Lèze

Labarthe-sur-Lèze

CONFÉRENCE ROSA BONHEUR

MEDIATHEQUE FRANCOISE GIROUD 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:30:00

fin : 2026-05-28 21:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Une conférence animée par Annick Arnaud, historienne de l’art. Cette conférence propose une immersion dans l’univers artistique de Rosa Bonheur. À travers son regard, elle nous invite à redécouvrir un monde proche de la nature, dont les échos résonnent encore avec nos préoccupations contemporaines.

Rosa Bonheur (1822-1899). Une enfance bercée par le St Simonisme, un intérêt pour les animaux et un esprit indépendant…voilà les ingrédients pour une carrière brillante et une reconnaissance institutionnelle.

Une promenade dans une ruralité heureuse peuplée de portraits d’animaux. A plus d’un siècle de distance des sujets proches de nos préoccupations.

Inscription obligatoire par mail, téléphone ou sur le site de la médiathèque. .

MEDIATHEQUE FRANCOISE GIROUD 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 01 04 mediatheque@labarthesurleze.com

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English :

A lecture by art historian Annick Arnaud. This lecture immerses us in the artistic world of Rosa Bonheur. Through her eyes, she invites us to rediscover a world close to nature, whose echoes still resonate with our contemporary concerns.

L’événement CONFÉRENCE ROSA BONHEUR Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE