Brunch champêtre La Terrasse La Terrasse Champagne Jean Lagache Œuilly

Informations pratiques

Œuilly

Brunch champêtre La Terrasse

La Terrasse Champagne Jean Lagache 7 Rue de la Coopérative Œuilly Marne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 13:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Tout public

Retrouvez le Champagne Lagache pour un brunch gourmand et convivial à La Terrasse, face à la vallée de la Marne, le dimanche 16 août 2026 fruits frais, viennoiseries, salades et douceurs faits maison, le tout accompagné d’une coupe de champagne offerte.

Sur réservation uniquement par téléphone ou par e-mail. .

La Terrasse Champagne Jean Lagache 7 Rue de la Coopérative Œuilly 51480 Marne Grand Est secretariat.lagache@orange.fr

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English : Brunch champêtre La Terrasse

L’événement Brunch champêtre La Terrasse Œuilly a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Epernay en Champagne