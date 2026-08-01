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AGENDA · Œuilly

Brunch champêtre La Terrasse La Terrasse Champagne Jean Lagache Œuilly

dimanche 16 août 2026 · La Terrasse Champagne Jean Lagache · Œuilly

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Terrasse Champagne Jean Lagache
Adresse
7 Rue de la Coopérative
Ville
51480 Œuilly
Département
Marne
Tarif
35 35 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Œuilly

Brunch champêtre La Terrasse

La Terrasse Champagne Jean Lagache 7 Rue de la Coopérative Œuilly Marne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 13:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Tout public
Retrouvez le Champagne Lagache pour un brunch gourmand et convivial à La Terrasse, face à la vallée de la Marne, le dimanche 16 août 2026 fruits frais, viennoiseries, salades et douceurs faits maison, le tout accompagné d’une coupe de champagne offerte.

Sur réservation uniquement par téléphone ou par e-mail.   .

La Terrasse Champagne Jean Lagache 7 Rue de la Coopérative Œuilly 51480 Marne Grand Est   secretariat.lagache@orange.fr

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English : Brunch champêtre La Terrasse

L’événement Brunch champêtre La Terrasse Œuilly a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Epernay en Champagne

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