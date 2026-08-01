Brunch champêtre La Terrasse La Terrasse Champagne Jean Lagache Œuilly
dimanche 16 août 2026 · La Terrasse Champagne Jean Lagache · Œuilly
Informations pratiques
Œuilly
Brunch champêtre La Terrasse
La Terrasse Champagne Jean Lagache 7 Rue de la Coopérative Œuilly Marne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 13:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Tout public
Retrouvez le Champagne Lagache pour un brunch gourmand et convivial à La Terrasse, face à la vallée de la Marne, le dimanche 16 août 2026 fruits frais, viennoiseries, salades et douceurs faits maison, le tout accompagné d’une coupe de champagne offerte.
Sur réservation uniquement par téléphone ou par e-mail. .
La Terrasse Champagne Jean Lagache 7 Rue de la Coopérative Œuilly 51480 Marne Grand Est secretariat.lagache@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brunch champêtre La Terrasse
L’événement Brunch champêtre La Terrasse Œuilly a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Epernay en Champagne
À voir aussi à Œuilly (Marne)
- Sortie nature à Oeuilly Un peu de géologie en bonne compagnie ! Œuilly 5 août 2026
- SCRAP’bulles en Champagne Œuilly 21 novembre 2026