Brunch du patrimoine et présentation du livre « Lot, Capitale des Arts », Maisons André Breton & Emile Joseph Rignault – Centre International du Surréalisme et de l […], Saint-Cirq-Lapopie

dimanche 20 septembre 2026 · Maisons André Breton & Emile Joseph Rignault - Centre International du Surréalisme et de l [...] · Saint-Cirq-Lapopie

Informations pratiques

Brunch du patrimoine et présentation du livre « Lot, Capitale des Arts » Dimanche 20 septembre, 12h30 Maisons André Breton & Emile Joseph Rignault – Centre International du Surréalisme et de l […] Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Venez partager un moment convivial et gourmand autour du patrimoine lotois !

Installés devant le café-restaurant Le Poisson Soluble, profitez du Brunch du Patrimoine pour rencontrer les éditeurs et contributeurs du livre événement Le Lot, capitale des arts au XXe siècle.

Cette rencontre réunira Romain Bondonneau, éditeur, Colette Brognart, spécialiste de Léo Ferré, et Laurent Doucet, spécialiste d’André Breton et président de l’association La Rose Impossible. Un temps d’échange privilégié pour découvrir autrement l’histoire artistique et culturelle du Lot au XXe siècle.

Maisons André Breton & Emile Joseph Rignault – Centre International du Surréalisme et de l […] 31 Rue Emile Joseph Rignault, 46330 Saint-Cirq-Lapopie, France Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33768099907 https://ciscm.fr Maison entièrement construite en moellons, les encadrements de portes et de fenêtres étant en pierre de taille. Sur la façade principale s’ouvrent deux fenêtres à meneaux. Une tour pigeonnier carrée s’élève au-dessus de la toiture, dans l’angle sud-est. Le peintre Henri Martin en fut propriétaire.

Venez partager un moment convivial et gourmand autour du patrimoine lotois ! Installés devant le café-restaurant Le Poisson Soluble, profitez de notre Brunch du Patrimoine pour rencontrer les et les…

© Les éditions du Ruisseau