Visite commentée : l’histoire de Saint-Cirq Lapopie, Office de Tourisme de Saint-Cirq Lapopie – Cahors vallée du Lot, Saint-Cirq-Lapopie

samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme de Saint-Cirq Lapopie - Cahors vallée du Lot · Saint-Cirq-Lapopie

Informations pratiques

Visite commentée : l’histoire de Saint-Cirq Lapopie Samedi 19 septembre, 15h00 Office de Tourisme de Saint-Cirq Lapopie – Cahors vallée du Lot Lot

Gratuit. Limité à 35 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Saint Cirq Lapopie historique

Cette visite vous propose de partir à la découverte des lieux les plus emblématiques de l’histoire et du patrimoine de Saint-Cirq-Lapopie.

Office de Tourisme de Saint-Cirq Lapopie – Cahors vallée du Lot Place du Sombral, 46330 Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie Village médiéval de caractère

Saint Cirq Lapopie historique

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