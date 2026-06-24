Saint-Cirq-Lapopie

Projections Hommage à Guillaume Bijl

Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Dans le cadre du projet Radicale1924 et en partenariat avec la Maison des Arts Claude et Georges Pompidou de Cajarc, nous vous convions à une soirée exceptionnelle de projections consacrée à l’artiste belge Guillaume Bijl

Dans le cadre du projet Radicale1924 et en partenariat avec la Maison des Arts Claude et Georges Pompidou de Cajarc, nous vous convions à une soirée exceptionnelle de projections consacrée à l’artiste belge Guillaume Bijl.

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Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie theo.plantefol@gmail.com

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English :

As part of the Radicale1924 project and in partnership with the Maison des Arts Claude et Georges Pompidou in Cajarc, we invite you to an exceptional evening of screenings dedicated to the Belgian artist Guillaume Bijl

L’événement Projections Hommage à Guillaume Bijl Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot