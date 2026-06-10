Saint-Cirq-Lapopie

Sous les étoiles Les mercredis cosmiques

Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Poursuivre le voyage, continuer d’explorer, de découvrir les mondes et les êtres qui s’y cachent… Sortir, rester curieux-ses, se surprendre ; se retrouver ensemble transporté-es, amusé-es, émerveillé-es… C’est dans cet esprit que nous avons imaginé cette nouvelle édition de Sous les Étoiles, comme une balade au gré d’univers surprenants et méconnus.

Bienvenue dans notre Lot

Poursuivre le voyage, continuer d’explorer, de découvrir les mondes et les êtres qui s’y cachent… Sortir, rester curieux-ses, se surprendre ; se retrouver ensemble transporté-es, amusé-es, émerveillé-es… C’est dans cet esprit que nous avons imaginé cette nouvelle édition de Sous les Étoiles, comme une balade au gré d’univers surprenants et méconnus.

Bienvenue dans notre Lot. Encore un pas et vous goûterez nos surprises…

Embarquez sur un vaisseau de pierres, de verdure et de lumière pensé pour vous et vos enfants ! La vue y est unique et les étoiles seront vos compagnes.

L’équipe de la ferme de Cantagrel vous accompagne pour un voyage sensoriel. Les boissons sont locales, la cuisine paysanne et les saveurs sont issues du jardin. Les spectacles et concerts sont des créations originales. Les artistes viennent de la France entière et cette année nombreux sont lotois-es. Les soirées à Cantagrel sont pensées pour être partagées, en famille ou entre ami-es, dans un esprit de joie et de fête inspiré par l’été.

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Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 7 44 41 86 89 sle.billet@gmail.com

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English :

Continue the journey, keep exploring, discovering worlds and the beings that hide in them? Get out, stay curious, be surprised; find yourself transported, amused, amazed? It’s in this spirit that we have imagined this new edition of Sous les Étoiles, as a stroll through surprising and little-known universes.

Welcome to our Lot

L’événement Sous les étoiles Les mercredis cosmiques Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cahors Vallée du Lot