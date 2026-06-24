Concert pop-rock à la Maison André Breton ! Saint-Cirq-Lapopie
vendredi 7 août 2026 · Saint-Cirq-Lapopie
Informations pratiques
Saint-Cirq-Lapopie
Concert pop-rock à la Maison André Breton !
Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Concert pop rock Brian Bousquet
Bercé depuis toujours par une double culture guadeloupéenne et toulousaine, cet artiste puise dans des influences rock et RnB afin de proposer des compositions à la fois introspectives et représentatives d'une vision du monde.
Il interprètera également des reprises dans les langues qui ont façonné son histoire le français, le créole, l'espagnol, ainsi que l'italien.
Concert pop rock Brian Bousquet
Bercé depuis toujours par une double culture guadeloupéenne et toulousaine, cet artiste puise dans des influences rock et RnB afin de proposer des compositions à la fois introspectives et représentatives d'une vision du monde.
Il interprètera également des reprises dans les langues qui ont façonné son histoire le français, le créole, l'espagnol, ainsi que l'italien.
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Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie theo.plantefol@gmail.com
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English :
Pop-rock concert: Brian Bousquet
Having always been shaped by his dual Guadeloupean and Toulousean heritage, this artist draws on rock and R&B influences to create songs that are both introspective and reflective of his worldview.
He will also perform covers in the languages that have shaped his story: French, Creole, Spanish, and Italian.
L’événement Concert pop-rock à la Maison André Breton ! Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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