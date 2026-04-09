Frida à Saint-Cirq Festival de cinéma en plein air Saint-Cirq-Lapopie
Frida à Saint-Cirq Festival de cinéma en plein air Saint-Cirq-Lapopie vendredi 31 juillet 2026.
Saint-Cirq-Lapopie
Frida à Saint-Cirq Festival de cinéma en plein air
Saint-Cirq-Lapopie Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-31
Le compte à rebours est lancé: la troisième édition de FRIDA à Saint-Cirq se tiendra du vendredi 31 juillet au lundi 3 août 2026
Le compte à rebours est lancé: la troisième édition de FRIDA à Saint-Cirq se tiendra du vendredi 31 juillet au lundi 3 août 2026.
Quatre jours de projections en plein air et en salle, dans trois lieux emblématiques du village. Long métrages de fiction et documentaires sur l’art, rencontres, DJ set, ateliers le programme s’annonce riche. Il sera dévoilé en intégralité début juin 2026.
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Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie festival@frida.film
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English :
The countdown is on: the third edition of FRIDA in Saint-Cirq will be held from Friday, July 31 to Monday, August 3, 2026
L’événement Frida à Saint-Cirq Festival de cinéma en plein air Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-04-09 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie
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