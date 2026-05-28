Concert de l’ensemble vocal Les Ardeurs Saint-Cirq-Lapopie
Concert de l’ensemble vocal Les Ardeurs Saint-Cirq-Lapopie dimanche 2 août 2026.
Saint-Cirq-Lapopie
Concert de l’ensemble vocal Les Ardeurs
Saint-Cirq-Lapopie Lot
Tarif : 16 – 16 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Après son programme Éclats présenté l'été dernier dans le Lot, l'ensemble Les Ardeurs revient pour vous proposer son nouveau programme nommé Échos ; un bouquet d'oeuvres a cappella de la musique vocale romantique européenne, en passant par l'Allemagne (Brahms, Mendelssohn,..), l'Angleterre (Elgar, Stanford,..) et la France (Saint-Saëns, Hahn,..).
Après son programme Éclats présenté l'été dernier dans le Lot, l'ensemble Les Ardeurs revient pour vous proposer son nouveau programme nommé Échos ; un bouquet d'oeuvres a cappella de la musique vocale romantique européenne, en passant par l'Allemagne (Brahms, Mendelssohn,..), l'Angleterre (Elgar, Stanford,..) et la France (Saint-Saëns, Hahn,..).
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Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie
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English :
After its Éclats program presented last summer in the Lot, the ensemble Les Ardeurs returns to offer you its new program called Échos; a bouquet of a cappella works from European romantic vocal music, taking in Germany (Brahms, Mendelssohn,..), England (Elgar, Stanford,..) and France (Saint-Saëns, Hahn,..).
L’événement Concert de l’ensemble vocal Les Ardeurs Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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