Saint-Cirq-Lapopie

Concert de l’ensemble vocal Les Ardeurs

Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : 16 – 16 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Après son programme Éclats présenté l'été dernier dans le Lot, l'ensemble Les Ardeurs revient pour vous proposer son nouveau programme nommé Échos ; un bouquet d'oeuvres a cappella de la musique vocale romantique européenne, en passant par l'Allemagne (Brahms, Mendelssohn,..), l'Angleterre (Elgar, Stanford,..) et la France (Saint-Saëns, Hahn,..).

Après son programme Éclats présenté l'été dernier dans le Lot, l'ensemble Les Ardeurs revient pour vous proposer son nouveau programme nommé Échos ; un bouquet d'oeuvres a cappella de la musique vocale romantique européenne, en passant par l'Allemagne (Brahms, Mendelssohn,..), l'Angleterre (Elgar, Stanford,..) et la France (Saint-Saëns, Hahn,..).

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Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie

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English :

After its Éclats program presented last summer in the Lot, the ensemble Les Ardeurs returns to offer you its new program called Échos; a bouquet of a cappella works from European romantic vocal music, taking in Germany (Brahms, Mendelssohn,..), England (Elgar, Stanford,..) and France (Saint-Saëns, Hahn,..).

L’événement Concert de l’ensemble vocal Les Ardeurs Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot