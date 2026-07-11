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AGENDA · Saint-Cirq-Lapopie

Atelier Bottaro Saint-Cirq-Lapopie

samedi 8 août 2026 · Saint-Cirq-Lapopie

Atelier Bottaro Saint-Cirq-Lapopie

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
1360 route des Citoyens du Monde
Ville
46330 Saint-Cirq-Lapopie
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Saint-Cirq-Lapopie

Atelier Bottaro

1360 route des Citoyens du Monde Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Apéritif musical et vernissage d'exposition.

Apéritif musical et vernissage d'exposition.

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1360 route des Citoyens du Monde Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie  

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English :

Musical aperitif and exhibition opening.

L’événement Atelier Bottaro Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Cahors Vallée du Lot

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