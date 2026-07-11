AGENDA · Saint-Cirq-Lapopie
Atelier Bottaro Saint-Cirq-Lapopie
samedi 8 août 2026 · Saint-Cirq-Lapopie
Informations pratiques
Saint-Cirq-Lapopie
Atelier Bottaro
1360 route des Citoyens du Monde Saint-Cirq-Lapopie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Apéritif musical et vernissage d'exposition.
Apéritif musical et vernissage d'exposition.
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1360 route des Citoyens du Monde Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie
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English :
Musical aperitif and exhibition opening.
L’événement Atelier Bottaro Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Cahors Vallée du Lot
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