Informations pratiques

Saint-Cirq-Lapopie

Atelier Bottaro

1360 route des Citoyens du Monde Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Apéritif musical et vernissage d'exposition.

Apéritif musical et vernissage d'exposition.

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1360 route des Citoyens du Monde Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie

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English :

Musical aperitif and exhibition opening.

L’événement Atelier Bottaro Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Cahors Vallée du Lot