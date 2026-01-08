Triathlon de Saint-Cirq Lapopie

Saint-Cirq-Lapopie Lot

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

2026-09-26

Le Triathlon de Saint-Cirq Lapopie se déroule au cœur des Causses du Quercy, sur la commune emblématique de Saint-Cirq Lapopie, l’un des plus beaux villages de France. À 30 minutes de Cahors À 1h de Rocamadour, village classé au patrimoine mondial de l’UNESCO À 1h30 de l’aéroport international de Toulouse

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 6 73 48 69 31 time2sports33@gmail.com

The Saint-Cirq Lapopie Triathlon takes place in the heart of the Causses du Quercy, in the emblematic town of Saint-Cirq Lapopie, one of the most beautiful villages in France

L’événement Triathlon de Saint-Cirq Lapopie Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Cahors Vallée du Lot