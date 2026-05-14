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Concert folk Anthème Saint-Cirq-Lapopie

Concert folk Anthème Saint-Cirq-Lapopie

Concert folk Anthème Saint-Cirq-Lapopie vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Place du Carol

Ville : 46330 Saint-Cirq-Lapopie

Département : Lot

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Participation libre

Saint-Cirq-Lapopie

Concert folk Anthème

Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Organisé par la Maison André Breton, CISCM, en partenariat avec l’association La Rose Impossible

Organisé par la Maison André Breton, CISCM, en partenariat avec l’association La Rose Impossible

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Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 7 68 09 99 07 

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English :

Organized by the Maison André Breton, CISCM, in partnership with the association La Rose Impossible

L’événement Concert folk Anthème Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Cahors Vallée du Lot

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