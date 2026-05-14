Saint-Cirq-Lapopie

Concert folk Anthème

Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Organisé par la Maison André Breton, CISCM, en partenariat avec l’association La Rose Impossible

Organisé par la Maison André Breton, CISCM, en partenariat avec l’association La Rose Impossible

.

Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 7 68 09 99 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Maison André Breton, CISCM, in partnership with the association La Rose Impossible

L’événement Concert folk Anthème Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Cahors Vallée du Lot