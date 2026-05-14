Concert folk Anthème Saint-Cirq-Lapopie
Concert folk Anthème Saint-Cirq-Lapopie vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Cirq-Lapopie
Concert folk Anthème
Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Organisé par la Maison André Breton, CISCM, en partenariat avec l’association La Rose Impossible
Organisé par la Maison André Breton, CISCM, en partenariat avec l’association La Rose Impossible
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Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 7 68 09 99 07
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English :
Organized by the Maison André Breton, CISCM, in partnership with the association La Rose Impossible
L’événement Concert folk Anthème Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Cahors Vallée du Lot
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