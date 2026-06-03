Saint-Cirq-Lapopie

Exposition Un désir souterrain à la Maison Daura

Le Bourg Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

À découvrir dès le 4 juillet !

Imprégné de ses séjours sur (et sous) le sol du Quercy, l’artiste Lionel Sabatté, nommé au Prix Marcel Duchamp 2025, présente un ensemble d’œuvres pour lesquelles il développe des techniques nouvelles dessin au poil de brebis, tapisserie rehaussée au brou de noix, gravure sur blocs de pierre calcaire

À découvrir dès le 4 juillet !

Imprégné de ses séjours sur (et sous) le sol du Quercy, l’artiste Lionel Sabatté, nommé au Prix Marcel Duchamp 2025, présente un ensemble d’œuvres pour lesquelles il développe des techniques nouvelles dessin au poil de brebis, tapisserie rehaussée au brou de noix, gravure sur blocs de pierre calcaire. Au cœur de l’exposition, Lionel Sabatté engage en outre un dialogue inédit avec l’œuvre de Francisco Goya à travers le prêt exceptionnel d’une série de gravures par le Musée Goya.

En partenariat avec Les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse. Avec la collaboration du Musée Goya, Castres, et du Centre de préhistoire du Pech Merle, Cabrerets. Avec le soutien de Occitanie Pierres.

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Le Bourg Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 5 65 40 78 19 contact@magcp.fr

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English :

Discovered from July 4!

Immersed in his sojourns on (and under) the soil of Quercy, artist Lionel Sabatté, nominated for the Prix Marcel Duchamp 2025, presents a group of works for which he develops new techniques: drawing with ewe’s hair, tapestry enhanced with walnut stain, engraving on limestone blocks, etc

L’événement Exposition Un désir souterrain à la Maison Daura Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot