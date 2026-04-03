Stage bien-être Honorer son espace intérieur Saint-Cirq-Lapopie
Stage bien-être Honorer son espace intérieur Saint-Cirq-Lapopie vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Cirq-Lapopie
Stage bien-être Honorer son espace intérieur
Ganil Saint-Cirq-Lapopie Lot
Tarif : 465 – 465 – 490 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Séjour bien-être de deux jours en pleine nature au pied de Saint Cirq Lapopie
Séjour bien-être de deux jours en pleine nature au pied de Saint Cirq Lapopie. Ce temps de ressourcement propose une immersion dans des pratiques corporelles et introspectives autour du yoga et du développement personnel. Les participants sont accueillis dans un cadre naturel propice au calme avec hébergement sur place et restauration végétarienne. L accompagnement est assuré par deux intervenantes spécialisées proposant un espace de reconnexion à soi à travers différentes approches corporelles et énergétiques.
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Ganil Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 6 33 83 55 23
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English :
A two-day wellness break in the heart of nature at the foot of Saint Cirq Lapopie
L’événement Stage bien-être Honorer son espace intérieur Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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