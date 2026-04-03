Saint-Cirq-Lapopie

Stage bien-être Honorer son espace intérieur

Ganil Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : 465 – 465 – 490 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Séjour bien-être de deux jours en pleine nature au pied de Saint Cirq Lapopie

Séjour bien-être de deux jours en pleine nature au pied de Saint Cirq Lapopie. Ce temps de ressourcement propose une immersion dans des pratiques corporelles et introspectives autour du yoga et du développement personnel. Les participants sont accueillis dans un cadre naturel propice au calme avec hébergement sur place et restauration végétarienne. L accompagnement est assuré par deux intervenantes spécialisées proposant un espace de reconnexion à soi à travers différentes approches corporelles et énergétiques.

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Ganil Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 6 33 83 55 23

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English :

A two-day wellness break in the heart of nature at the foot of Saint Cirq Lapopie

L’événement Stage bien-être Honorer son espace intérieur Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot