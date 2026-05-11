Fermes en Fête Ferme de Létou Saint-Cirq-Lapopie
Fermes en Fête Ferme de Létou Saint-Cirq-Lapopie samedi 6 juin 2026.
Saint-Cirq-Lapopie
Fermes en Fête Ferme de Létou
Létou Saint-Cirq-Lapopie Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 14:30:00
Date(s) :
2026-06-06
La ferme de Létou (production de fromages de chèvre AOP Rocamadour, yaourts et faisselles) vous ouvre ses portes et vous propose de venir découvrir leur activité.
La ferme de Létou (production de fromages de chèvre AOP Rocamadour, yaourts et faisselles) vous ouvre ses portes et vous propose de venir découvrir leur activité.
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Létou Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 6 17 58 84 17 valette.bernard@gmx.fr
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English :
La ferme de Létou (production of Rocamadour PDO goat cheeses, yogurts and faisselles) opens its doors and invites you to come and discover their activity.
L’événement Fermes en Fête Ferme de Létou Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie
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