Fermes en Fête – Ferme de Letou, Ferme de Létou, Saint-Cirq-Lapopie

Fermes en Fête – Ferme de Letou 6 et 7 juin Ferme de Létou Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Yaourt lait de chèvre

Visite de la ferme (10h à 14h30 et de 16h30 à 20h), pour le midi assiette découverte (10€ ) sur réservation par SMS.

Ferme de Létou Létou 46330 Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « valette.bernard@gmx.fr »}]

Visite à la ferme

DR