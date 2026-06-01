Fermes en Fête – Ferme de Letou, Ferme de Létou, Saint-Cirq-Lapopie
Fermes en Fête – Ferme de Letou, Ferme de Létou, Saint-Cirq-Lapopie samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Ferme de Letou 6 et 7 juin Ferme de Létou Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00
Yaourt lait de chèvre
Visite de la ferme (10h à 14h30 et de 16h30 à 20h), pour le midi assiette découverte (10€ ) sur réservation par SMS.
Ferme de Létou Létou 46330 Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « valette.bernard@gmx.fr »}]
Visite à la ferme
DR
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