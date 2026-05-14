Saint-Cirq-Lapopie

Déambulation théâtralisée, musicale & sonore La forêt crisse

Café associatif Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

En résidence aux Maisons Daura, la Blao compagnie a initié un nouveau projet qui explore la vie des arbres et de la forêt

En résidence aux Maisons Daura, la Blao compagnie a initié un nouveau projet qui explore la vie des arbres et de la forêt. La Maison Breton invite à cette occasion la clown et musicienne Ruth Steinthal et la plasticienne et scénographe Kantuta Varlet à nous faire découvrir leur univers. Ces deux artistes scrutent l’invisible, le microscopique, la vie qui prolifère sous nos pieds. Elles invitent dans leur conversation la botaniste du parc naturel régional des causses du Quercy Agnès Lieurade et enjoignent le public à participer à cet échange, regards croisés entre savoir botanique et exploration artistique.

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Café associatif Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 7 68 09 99 07

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English :

In residence at Les Maisons Daura, Blao compagnie has initiated a new project exploring the life of trees and forests

L’événement Déambulation théâtralisée, musicale & sonore La forêt crisse Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Cahors Vallée du Lot