Saint-Cirq-Lapopie

Trans’Occitane, étape lotoise

Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 08:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Le Comité Départemental du Sport Adapté du Lot (CDSA 46) organise le mardi 26 mai 2026, l’étape Trans’Lotoise, un prologue qui s’inscrit dans la dynamique de la Trans’Occitanie 2026, portée par la Ligue Sport Adapté Occitanie

Le Comité Départemental du Sport Adapté du Lot (CDSA 46) organise le mardi 26 mai 2026, l’étape Trans’Lotoise, un prologue qui s’inscrit dans la dynamique de la Trans’Occitanie 2026, portée par la Ligue Sport Adapté Occitanie. Cette randonnée inclusive, destinée notamment aux personnes en situations de troubles du neurodéveloppement et/ou de troubles psychiques, s’inscrit dans une énergie favorisant l’accès au sport pour tous et la cohésion sociale. Cet événement est rendu possible grâce au partenariat avec le Département du Lot et Harmonie Mutuelle.

.

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie evenement.occitanie@sportadapte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité Départemental du Sport Adapté du Lot (CDSA 46) is organizing the Trans?Lotoise stage on Tuesday, May 26, 2026, a prologue that is part of the Trans?Occitanie 2026 dynamic, promoted by the Ligue Sport Adapté Occitanie

L’événement Trans’Occitane, étape lotoise Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cahors Vallée du Lot