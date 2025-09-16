Musique Jazz à Saint-Cirq Lapopie: Rémi Dugué Quintette

Théâtre de la Fourdonne Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23 22:15:00

Date(s) :

2026-05-23

Lumières

Porté par le guitariste et compositeur Rémi Dugué, ce groupe de jazz contemporain vous invite à plonger dans l’univers lumineux et poétique de leur dernier album Lumières

Lumières

Porté par le guitariste et compositeur Rémi Dugué, ce groupe de jazz contemporain vous invite à plonger dans l’univers lumineux et poétique de leur dernier album Lumières . Villeneuvois de souche, autodidacte aux multiples talents, inspiré par ses nombreux voyages en Espagne, Rémi Dugué se consacre à des projets de compositions. Sa musique, subtil mélange de rock, jazz, pop et de touches latines, plonge le public dans un univers peu commun mais entraînant.

Intitulé Lumières , cet opus de huit titres est le résultat de rencontres, de voyages, d’émotions, de souvenirs. On y trouve une poésie tantôt sensible ou sensuelle mais toujours teintée de cette énergie sauvage et fragile propre au jazz, à la musique, à l’art… à la vie.

Entre compositions originales et improvisations inspirées, le quintette explore les nuances subtiles du jazz moderne, mêlant énergie, finesse et sensibilité. Entouré de ses talentueux musiciens, ce concert est la promesse d’une invitation à un voyage sonore où se croisent éclats mélodiques et atmosphères intimistes. .

Théâtre de la Fourdonne Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lights

Led by guitarist and composer Rémi Dugué, this contemporary jazz band invites you to plunge into the luminous, poetic world of their latest album, Lumières

L’événement Musique Jazz à Saint-Cirq Lapopie: Rémi Dugué Quintette Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Cahors Vallée du Lot