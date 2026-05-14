Poésie multilingue Rachele Gusella Saint-Cirq-Lapopie
Poésie multilingue Rachele Gusella Saint-Cirq-Lapopie vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Cirq-Lapopie
Poésie multilingue Rachele Gusella
Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Rachele GUSELLA est une poétesse polyglotte et chercheuse de la Vrije Universiteit Brussel
Rachele GUSELLA est une poétesse polyglotte et chercheuse de la Vrije Universiteit Brussel. Autrice de différents textes et expositions poétiques, sa création est caractérisée par une expérimentation médiatique et langagière. Ses performances sont toujours déclamées en plusieurs langues. Ses deux recueils de poèmes Only the City is Real (2021) et Arianna (2024) sont parus la maison d’édition maelstrÖm reÉvolution.
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Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 7 68 09 99 07 contact@maisonandrebreton.fr
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English :
Rachele GUSELLA is a polyglot poet and researcher at Vrije Universiteit Brussel
L’événement Poésie multilingue Rachele Gusella Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Cahors Vallée du Lot
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