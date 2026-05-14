Saint-Cirq-Lapopie

Poésie multilingue Rachele Gusella

Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Rachele GUSELLA est une poétesse polyglotte et chercheuse de la Vrije Universiteit Brussel

Rachele GUSELLA est une poétesse polyglotte et chercheuse de la Vrije Universiteit Brussel. Autrice de différents textes et expositions poétiques, sa création est caractérisée par une expérimentation médiatique et langagière. Ses performances sont toujours déclamées en plusieurs langues. Ses deux recueils de poèmes Only the City is Real (2021) et Arianna (2024) sont parus la maison d’édition maelstrÖm reÉvolution.

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Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 7 68 09 99 07 contact@maisonandrebreton.fr

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English :

Rachele GUSELLA is a polyglot poet and researcher at Vrije Universiteit Brussel

L’événement Poésie multilingue Rachele Gusella Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Cahors Vallée du Lot