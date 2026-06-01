Repas de la Saint-Jean Saint-Cirq-Lapopie
Repas de la Saint-Jean Saint-Cirq-Lapopie samedi 13 juin 2026.
Saint-Cirq-Lapopie
Repas de la Saint-Jean
Porte Roques Saint-Cirq-Lapopie Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez célébrer la Saint-Jean dans une ambiance festive et conviviale !
Venez célébrer la Saint-Jean dans une ambiance festive et conviviale !
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Porte Roques Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 6 15 95 16 16
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English :
Come celebrate Midsummer’s Day in a festive and friendly atmosphere!
L’événement Repas de la Saint-Jean Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie
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