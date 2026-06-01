Saint-Cirq-Lapopie

Repas de la Saint-Jean

Porte Roques Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez célébrer la Saint-Jean dans une ambiance festive et conviviale !

Venez célébrer la Saint-Jean dans une ambiance festive et conviviale !

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Porte Roques Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 6 15 95 16 16

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English :

Come celebrate Midsummer’s Day in a festive and friendly atmosphere!

L’événement Repas de la Saint-Jean Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie