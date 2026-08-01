Informations pratiques

Saint-Ilpize

Brunch en musique

Château de Saint-Ilpize Saint-Ilpize Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 15:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Brunch en musique au Château de Saint-Ilpize avec Les Violons d’Anaïs. Un orchestre en solo avec un violon acoustique, un électrique et une voix.

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Château de Saint-Ilpize Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 06 45 59

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English :

Brunch with live music at the Château de Saint-Ilpize featuring Les Violons d’Ana%EFs. A solo ensemble featuring an acoustic violin, an electric violin, and vocals.

L’événement Brunch en musique Saint-Ilpize a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne