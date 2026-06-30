Conférence sur les seigneurs de Saint-Ilpize Saint-Ilpize
samedi 22 août 2026 · Saint-Ilpize
Informations pratiques
Saint-Ilpize
Conférence sur les seigneurs de Saint-Ilpize
Salle des Fêtes Elie Barthomeuf Saint-Ilpize Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Dans le cadre de la 11e Rencontre de la Généalogie sera donnée une conférence sur les Seigneurs de Saint-Ilpize
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Salle des Fêtes Elie Barthomeuf Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49
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English :
As part of the 11th Rencontre de la Généalogie, a lecture will be given on the Lords of Saint-Ilpize
L’événement Conférence sur les seigneurs de Saint-Ilpize Saint-Ilpize a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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