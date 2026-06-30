Informations pratiques

Saint-Ilpize

Conférence sur les seigneurs de Saint-Ilpize

Salle des Fêtes Elie Barthomeuf Saint-Ilpize Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Dans le cadre de la 11e Rencontre de la Généalogie sera donnée une conférence sur les Seigneurs de Saint-Ilpize

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Salle des Fêtes Elie Barthomeuf Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49

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English :

As part of the 11th Rencontre de la Généalogie, a lecture will be given on the Lords of Saint-Ilpize

L’événement Conférence sur les seigneurs de Saint-Ilpize Saint-Ilpize a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne