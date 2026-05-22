Saint-Ilpize

Mishaped Pearls en concert

Eglise Saint-Ilpize Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Les Mishaped Pearls avec Manuela Schuette (mezzo soprano) –

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Eglise Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 37 29 74

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English :

The Mishaped Pearls with Manuela Schuette (mezzo soprano) –

L’événement Mishaped Pearls en concert Saint-Ilpize a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne