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Duo Sostenuto Saint-Ilpize

Duo Sostenuto Saint-Ilpize mercredi 5 août 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 43380 Saint-Ilpize

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Ilpize

Duo Sostenuto

Eglise Saint-Ilpize Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Les Mishaped Pearls avec Manuela Schuette (mezzo soprano) –
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Eglise Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 37 29 74 

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English :

The Mishaped Pearls with Manuela Schuette (mezzo soprano) –

L’événement Duo Sostenuto Saint-Ilpize a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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