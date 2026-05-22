Duo Sostenuto Saint-Ilpize
Duo Sostenuto Saint-Ilpize mercredi 5 août 2026.
Saint-Ilpize
Duo Sostenuto
Eglise Saint-Ilpize Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Les Mishaped Pearls avec Manuela Schuette (mezzo soprano) –
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Eglise Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 37 29 74
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English :
The Mishaped Pearls with Manuela Schuette (mezzo soprano) –
L’événement Duo Sostenuto Saint-Ilpize a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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