Brunch estival sous les noyers à l’ombre du verger de noyers Louzac-Saint-André

dimanche 5 juillet 2026 · à l'ombre du verger de noyers · Louzac-Saint-André

Informations pratiques

Louzac-Saint-André

Brunch estival sous les noyers

à l’ombre du verger de noyers 3 chez devaud Louzac-Saint-André Charente

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

– de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-30

Brunch sous les Noyers un buffet gourmand, des jeux pour les enfants et la fraîcheur du verger.

Quelques heures pour ralentir, se retrouver et profiter pleinement de l’été.

Réservation obligatoire. ✨

.

à l’ombre du verger de noyers 3 chez devaud Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 06 38 76 contact@noyeraie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Summer Brunch Under the Walnut Trees

Brunch Under the Walnut Trees: a gourmet buffet, games for the kids, and the fresh air of the orchard.

A few hours to slow down, reconnect, and enjoy summer to the fullest.

Reservations required. ✨

L’événement Brunch estival sous les noyers Louzac-Saint-André a été mis à jour le 2026-06-19 par Destination Cognac