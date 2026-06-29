Brunch estival sous les noyers à l’ombre du verger de noyers Louzac-Saint-André
dimanche 5 juillet 2026 · à l'ombre du verger de noyers · Louzac-Saint-André
Informations pratiques
Louzac-Saint-André
Brunch estival sous les noyers
à l’ombre du verger de noyers 3 chez devaud Louzac-Saint-André Charente
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
– de 10 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-30
Brunch sous les Noyers un buffet gourmand, des jeux pour les enfants et la fraîcheur du verger.
Quelques heures pour ralentir, se retrouver et profiter pleinement de l’été.
Réservation obligatoire. ✨
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à l’ombre du verger de noyers 3 chez devaud Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 06 38 76 contact@noyeraie.com
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English : Summer Brunch Under the Walnut Trees
Brunch Under the Walnut Trees: a gourmet buffet, games for the kids, and the fresh air of the orchard.
A few hours to slow down, reconnect, and enjoy summer to the fullest.
Reservations required. ✨
L’événement Brunch estival sous les noyers Louzac-Saint-André a été mis à jour le 2026-06-19 par Destination Cognac