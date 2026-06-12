Brunch Fête des Pères Solstice Beaune Beaune
Brunch Fête des Pères Solstice Beaune Beaune dimanche 21 juin 2026.
Beaune
Brunch Fête des Pères
Solstice Beaune 29 Boulevard Clemenceau Beaune Côte-d’Or
Tarif : 53 – 53 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:30:00
fin : 2026-06-21 16:00:00
Date(s) :
2026-06-21
À l’occasion de la Fête des Pères, Solstice Bar & Cave à Beaune vous invite à vivre un brunch d’exception dans l’atmosphère élégante et conviviale de son jardin et de son caveau. Profitez d’un généreux buffet mêlant spécialités gourmandes, produits de qualité et saveurs de Bourgogne, dans un cadre propice à la détente et au partage en famille.
Au programme pains et viennoiseries artisanales, sélection de fromages, charcuteries, saumon, œufs préparés de différentes façons, gourmandises sucrées et fruits frais. Pour accompagner ce moment festif, un concert live du groupe Les Manches à Cordes viendra rythmer la journée avec un répertoire jazz raffiné et chaleureux.
Entre gastronomie, musique et art de vivre, ce rendez-vous incontournable de la Fête des Pères à Beaune promet une expérience authentique au cœur des vignobles bourguignons. Une occasion idéale pour célébrer les papas dans un cadre verdoyant et convivial, en profitant d’un brunch gourmand accompagné d’une ambiance musicale unique. .
Solstice Beaune 29 Boulevard Clemenceau Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 67 33 29 cave@solstice-beaune.com
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English : Brunch Fête des Pères
L’événement Brunch Fête des Pères Beaune a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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