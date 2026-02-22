Beynat

Brunch littéraire

Médiathèque Beynat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Un moment de partage autour de la littérature et de la lecture, avec des animations pensées pour éveiller la curiosité et favoriser les échanges, à l’initiative de la médiathécaire Mélanie Vichy

Laissez-vous porter par un doux mélange de gourmandise, de culture et de belles rencontres.

L’accueil de la médiathèque sera fermé pendant cette plage horaire

Inscriptions à la médiathèque (Entre 10 et 15 places disponibles à chaque fois) .

Médiathèque Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 59 04 80

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English : Brunch littéraire

L’événement Brunch littéraire Beynat a été mis à jour le 2026-05-05 par Corrèze Tourisme