Brunch littéraire Beynat
Brunch littéraire Beynat dimanche 7 juin 2026.
Beynat
Brunch littéraire
Médiathèque Beynat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-07-05 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06
Un moment de partage autour de la littérature et de la lecture, avec des animations pensées pour éveiller la curiosité et favoriser les échanges, à l’initiative de la médiathécaire Mélanie Vichy
Laissez-vous porter par un doux mélange de gourmandise, de culture et de belles rencontres.
L’accueil de la médiathèque sera fermé pendant cette plage horaire
Inscriptions à la médiathèque (Entre 10 et 15 places disponibles à chaque fois) .
Médiathèque Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 59 04 80
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English : Brunch littéraire
L’événement Brunch littéraire Beynat a été mis à jour le 2026-05-05 par Corrèze Tourisme
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