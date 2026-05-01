Beynat

Festival du Conte Coquelicontes à Beynat poudre d’escampette

Foyer Rural Pierre Demarty Beynat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Par Nicolas Bourbon. L’histoire qui n’a jamais eu envie de partir à l’aventure ? Découvrir le monde… voyager…prendre la poudre d’escampette ! Sur scène, une boussole géante avec 4 caps possibles pour 4 histoires. Alors, cap ou pas cap ? Un spectacle entre contes et musique pour partir ensemble en voyage autour des questions suivantes qu’est-ce que le voyage va changer en chacun ? Qu’est ce qui importe

le plus la destination ou le(s) chemin(s) ?

Le Festival itinérant du Conte Coquelicontes en Corrèze et en Creuse et est né d’une initiative commune des trois départements de l’ex-Limousin, dont le but est le développement de l’activité économique et culturelle en Limousin et sur sa périphérie dans un objectif d’intérêt général .

Foyer Rural Pierre Demarty Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 59 04 80

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English : Festival du Conte Coquelicontes à Beynat poudre d’escampette

L’événement Festival du Conte Coquelicontes à Beynat poudre d’escampette Beynat a été mis à jour le 2026-05-01 par Corrèze Tourisme