Cinéma de plein air Beynat
Cinéma de plein air Beynat jeudi 30 juillet 2026.
Beynat
Cinéma de plein air
Lac de Miel Beynat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Sur un écran de 60 m², face au lac, une séance de ciné en plein air.
Des grillades seront prévues avant film pour celles et ceux qui le souhaitent, en attendant le coucher du soleil.
En collaboration avec Ciné-plus , Clicochic , la Municipalité et la Castanha .
Lac de Miel Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 15 02
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English : Cinéma de plein air
L’événement Cinéma de plein air Beynat a été mis à jour le 2026-04-21 par Corrèze Tourisme
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