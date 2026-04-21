Beynat

Cinéma de plein air

Lac de Miel Beynat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Sur un écran de 60 m², face au lac, une séance de ciné en plein air.

Des grillades seront prévues avant film pour celles et ceux qui le souhaitent, en attendant le coucher du soleil.

En collaboration avec Ciné-plus , Clicochic , la Municipalité et la Castanha .

Lac de Miel Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 15 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma de plein air

L’événement Cinéma de plein air Beynat a été mis à jour le 2026-04-21 par Corrèze Tourisme