Informations pratiques

Beynat

Feu d’artifices au lac de Miel

Beynat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

A la tombée de la nuit, tiré depuis les berges du lac .

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 97 92

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English : Feu d’artifices au lac de Miel

L’événement Feu d’artifices au lac de Miel Beynat a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme