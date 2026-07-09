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Feu d’artifices au lac de Miel Beynat

dimanche 2 août 2026 · Beynat

Feu d’artifices au lac de Miel Beynat

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Ville
19190 Beynat
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Beynat

Feu d’artifices au lac de Miel

Beynat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

A la tombée de la nuit, tiré depuis les berges du lac   .

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 97 92 

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English : Feu d’artifices au lac de Miel

L’événement Feu d’artifices au lac de Miel Beynat a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme

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