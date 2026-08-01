Informations pratiques

Beynat

Vide-greniers à Beynat

Le Parjadis Beynat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Vide -grenier organisé par les anciens élèves dans la cour de l’école du Parjadis .

Le Parjadis Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6733360315

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English : Vide-greniers à Beynat

L’événement Vide-greniers à Beynat Beynat a été mis à jour le 2026-08-11 par Corrèze Tourisme