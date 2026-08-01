AGENDA · Beynat
Vide-greniers à Beynat Beynat
dimanche 30 août 2026 · Beynat
Informations pratiques
Beynat
Vide-greniers à Beynat
Le Parjadis Beynat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Vide -grenier organisé par les anciens élèves dans la cour de l’école du Parjadis .
Le Parjadis Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6733360315
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English : Vide-greniers à Beynat
L’événement Vide-greniers à Beynat Beynat a été mis à jour le 2026-08-11 par Corrèze Tourisme
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