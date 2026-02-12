Fête de la Châtaigne et du marron Beynat
Fête de la Châtaigne et du marron Beynat dimanche 18 octobre 2026.
Fête de la Châtaigne et du marron
Le bourg Beynat Corrèze
Gratuit
Gratuit
2026-10-18
fin : 2026-10-18
2026-10-18
Des animations sont proposées par le Comité d'Organisation dès le samedi après-midi. 34ème foire primée départementale Le comité d'organisation propose des animations dès le samedi 17 octobre après-midi à partir de 14h .
Le bourg Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 97 82
English : Fête de la Châtaigne et du marron
