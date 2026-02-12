Fête de la Châtaigne et du marron Beynat

Fête de la Châtaigne et du marron

Le bourg Beynat Corrèze

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

2026-10-18

Des animations sont proposées par le Comité d’Organisation dès le samedi après-midi. 34ème foire primée départementale Le comité d’organisation propose des animations dès le samedi 17 octobre après-midi à partir de 14h .

Le bourg Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 97 82

