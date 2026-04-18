Beynat

Conférence L’épuration en Corrèze (1944 -1947)

Foyer rural Pierre Demarty Beynat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Une conférence de Nathalie Roussarie-Sicard, docteure en Histoire, en collaboration avec Marie-Christine Lagrange, magistrate

A l’été 1944, la France se libère peu à peu mais aux images de liesse se mêlent d’autres souvenirs plus sombres et que l’on évoque rarement . La Corrèze ne fait pas exception et à l’épuration légale qui va se mettre en place progressivement, va se mêler une épuration de proximité , mêlée de haine et de vengeance avec une justice brutale et immédiate. .

Foyer rural Pierre Demarty Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 15 02 amisdebeynat@orange.fr

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English : Conférence L’épuration en Corrèze (1944 -1947)

L’événement Conférence L’épuration en Corrèze (1944 -1947) Beynat a été mis à jour le 2026-04-18 par Corrèze Tourisme