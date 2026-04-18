Conférence L’épuration en Corrèze (1944 -1947) Beynat
Conférence L’épuration en Corrèze (1944 -1947) Beynat vendredi 5 juin 2026.
Beynat
Conférence L’épuration en Corrèze (1944 -1947)
Foyer rural Pierre Demarty Beynat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Une conférence de Nathalie Roussarie-Sicard, docteure en Histoire, en collaboration avec Marie-Christine Lagrange, magistrate
A l’été 1944, la France se libère peu à peu mais aux images de liesse se mêlent d’autres souvenirs plus sombres et que l’on évoque rarement . La Corrèze ne fait pas exception et à l’épuration légale qui va se mettre en place progressivement, va se mêler une épuration de proximité , mêlée de haine et de vengeance avec une justice brutale et immédiate. .
Foyer rural Pierre Demarty Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 15 02 amisdebeynat@orange.fr
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English : Conférence L’épuration en Corrèze (1944 -1947)
L’événement Conférence L’épuration en Corrèze (1944 -1947) Beynat a été mis à jour le 2026-04-18 par Corrèze Tourisme
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