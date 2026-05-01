Beynat

Séance cinéma Chers Parents

Foyer rural Pierre Demarty Beynat Corrèze

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Film de Emmanuel Patron en famille, on partage tout ou presque

L’histoire quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime .

Foyer rural Pierre Demarty Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 97 82

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English : Séance cinéma Chers Parents

L’événement Séance cinéma Chers Parents Beynat a été mis à jour le 2026-05-05 par Corrèze Tourisme