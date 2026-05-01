Séance cinéma Chers Parents Beynat
Séance cinéma Chers Parents Beynat vendredi 22 mai 2026.
Beynat
Séance cinéma Chers Parents
Foyer rural Pierre Demarty Beynat Corrèze
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Film de Emmanuel Patron en famille, on partage tout ou presque
L’histoire quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime .
Foyer rural Pierre Demarty Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 97 82
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English : Séance cinéma Chers Parents
L’événement Séance cinéma Chers Parents Beynat a été mis à jour le 2026-05-05 par Corrèze Tourisme
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