Beynat

Promenade gourmande à Beynat 13ème édition

Lac de Miel Beynat Corrèze

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

15km à pied du Lac de Miel au Lac de Miel, balade paisible te familiale tout au long des plus beaux chemins du Pays de Beynat en 3 étapes et 3 plats

Recommandations détaillées et carte du parcours vous seront données à l’accueil sur place

Sur réservation .

Lac de Miel Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 15 02 amisdebeynat@orange.fr

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English : Promenade gourmande à Beynat 13ème édition

L’événement Promenade gourmande à Beynat 13ème édition Beynat a été mis à jour le 2026-04-21 par Corrèze Tourisme