Promenade gourmande à Beynat 13ème édition Beynat
Promenade gourmande à Beynat 13ème édition Beynat dimanche 9 août 2026.
Beynat
Promenade gourmande à Beynat 13ème édition
Lac de Miel Beynat Corrèze
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
15km à pied du Lac de Miel au Lac de Miel, balade paisible te familiale tout au long des plus beaux chemins du Pays de Beynat en 3 étapes et 3 plats
Recommandations détaillées et carte du parcours vous seront données à l’accueil sur place
Sur réservation .
Lac de Miel Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 15 02 amisdebeynat@orange.fr
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English : Promenade gourmande à Beynat 13ème édition
L’événement Promenade gourmande à Beynat 13ème édition Beynat a été mis à jour le 2026-04-21 par Corrèze Tourisme
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