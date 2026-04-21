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Promenade gourmande à Beynat 13ème édition Beynat

Promenade gourmande à Beynat 13ème édition Beynat

Promenade gourmande à Beynat 13ème édition Beynat dimanche 9 août 2026.

Adresse : Lac de Miel

Ville : 19190 Beynat

Département : Corrèze

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 18 18 Tarif de base plein tarif

Beynat

Promenade gourmande à Beynat 13ème édition

Lac de Miel Beynat Corrèze

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

15km à pied du Lac de Miel au Lac de Miel, balade paisible te familiale tout au long des plus beaux chemins du Pays de Beynat en 3 étapes et 3 plats
Recommandations détaillées et carte du parcours vous seront données à l’accueil sur place
Sur réservation   .

Lac de Miel Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 15 02  amisdebeynat@orange.fr

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English : Promenade gourmande à Beynat 13ème édition

L’événement Promenade gourmande à Beynat 13ème édition Beynat a été mis à jour le 2026-04-21 par Corrèze Tourisme

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