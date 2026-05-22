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Salon du livre de la Châtaigne Beynat

Salon du livre de la Châtaigne Beynat

Salon du livre de la Châtaigne Beynat dimanche 18 octobre 2026.

Adresse : Foyer rural Pierre Demarty

Ville : 19190 Beynat

Département : Corrèze

Début : dimanche 18 octobre 2026

Fin : dimanche 18 octobre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Beynat

Salon du livre de la Châtaigne

Foyer rural Pierre Demarty Beynat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Dans le cadre de la traditionnelle Fête de la Châtaigne
Venez à la rencontre des auteurs et éditeurs locaux livres, rencontres, dédicaces et partage   .

Foyer rural Pierre Demarty Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 97 82 

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English : Salon du livre de la Châtaigne

L’événement Salon du livre de la Châtaigne Beynat a été mis à jour le 2026-05-18 par Corrèze Tourisme

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