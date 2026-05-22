Salon du livre de la Châtaigne Beynat
Salon du livre de la Châtaigne Beynat dimanche 18 octobre 2026.
Beynat
Salon du livre de la Châtaigne
Foyer rural Pierre Demarty Beynat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Dans le cadre de la traditionnelle Fête de la Châtaigne
Venez à la rencontre des auteurs et éditeurs locaux livres, rencontres, dédicaces et partage .
Foyer rural Pierre Demarty Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 97 82
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English : Salon du livre de la Châtaigne
L’événement Salon du livre de la Châtaigne Beynat a été mis à jour le 2026-05-18 par Corrèze Tourisme
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