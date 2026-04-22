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Concert de Noël A l’ombre de Broadway Beynat

Concert de Noël A l’ombre de Broadway Beynat

Concert de Noël A l’ombre de Broadway Beynat dimanche 13 décembre 2026.

Adresse : Foyer Pierre Demarty

Ville : 19190 Beynat

Département : Corrèze

Début : dimanche 13 décembre 2026

Fin : dimanche 13 décembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Beynat

Concert de Noël A l’ombre de Broadway

Foyer Pierre Demarty Beynat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 15:00:00
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-13

Une comédie musicale avec deux voix exceptionnelles, celles de Sarah Lazerges et Vincent Vittoz
accompagnées par Laurent Bourreau au piano, Julien Grostin à la contre-basse et Michel Popoff à la flûte traversière
Un concert qui vous emmènera aux lisières de Broadway en compagnie de Stephen Sondheim, monument quasi national de la comédie musicale aux États-Unis, auteur, entre autres, de West Side Story   .

Foyer Pierre Demarty Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 15 02  amisdebeynat@orange.fr

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English : Concert de Noël A l’ombre de Broadway

L’événement Concert de Noël A l’ombre de Broadway Beynat a été mis à jour le 2026-04-22 par Corrèze Tourisme

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