Concert de Noël A l’ombre de Broadway Beynat
Concert de Noël A l’ombre de Broadway Beynat dimanche 13 décembre 2026.
Beynat
Concert de Noël A l’ombre de Broadway
Foyer Pierre Demarty Beynat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 15:00:00
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Une comédie musicale avec deux voix exceptionnelles, celles de Sarah Lazerges et Vincent Vittoz
accompagnées par Laurent Bourreau au piano, Julien Grostin à la contre-basse et Michel Popoff à la flûte traversière
Un concert qui vous emmènera aux lisières de Broadway en compagnie de Stephen Sondheim, monument quasi national de la comédie musicale aux États-Unis, auteur, entre autres, de West Side Story .
Foyer Pierre Demarty Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 15 02 amisdebeynat@orange.fr
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English : Concert de Noël A l’ombre de Broadway
L’événement Concert de Noël A l’ombre de Broadway Beynat a été mis à jour le 2026-04-22 par Corrèze Tourisme
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