Concert Nathalie Marcillac Femmes, je vous chante Beynat
Concert Nathalie Marcillac Femmes, je vous chante Beynat dimanche 22 novembre 2026.
Beynat
Concert Nathalie Marcillac Femmes, je vous chante
Foyer Pierre Demarty Beynat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 15:00:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Nathalie Marcillac est une habituée qui excelle sur la scène beynatoise !
Ce sera aujourd’hui un hommage aux voix féminines des 50 dernières années, l’occasion de réentendre textes et mélodies de grandes interprètes de la chanson française (entre autres, Patricia Kaas, Hélène Ségara, Céline Dion, Laura Fabian, Fabienne Thibeault, Nicole Croisille). .
Foyer Pierre Demarty Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 15 02 amisdebeynat@orange.fr
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English : Concert Nathalie Marcillac Femmes, je vous chante
L’événement Concert Nathalie Marcillac Femmes, je vous chante Beynat a été mis à jour le 2026-04-22 par Corrèze Tourisme
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